Personale insufficiente al Meyer

L’ondata di contagi legati al Covid che sta caratterizzando questi primi giorni di luglio non risparmia neppure l’ospedale pediatrico di Firenze. Il Meyer in questi giorni sta vivendo un momento difficile per via delle assenze di personale (circa 30).

La denuncia arriva da Gabriella Diani, segretaria aziendale NurSind Meyer. “Stiamo verificando - spiega Diani - un aumento preoccupante dei casi di positività tra il personale sanitario. Il motivo è dovuto, in larga parte, alle cosiddette ‘bolle’ Covid: trattandosi di reparti misti, il personale non ha a disposizione spazi idonei dove potersi decontaminare e procedere alla vestizione e svestizione nel modo più sicuro possibile”.

Ma il Covid non è l’unica difficoltà che gli infermieri si stanno trovando ad affrontare: sotto accusa c’è anche la grave carenza di personale, dovuta al blocco delle assunzioni messo in atto della Regione Toscana. A questo problema - fanno sapere dal sindacato delle professioni infermieristiche - si sommano il mancato rispetto da parte dell’azienda delle normative sull’orario di lavoro e l’utilizzo improprio di istituti contrattuali come lo straordinario. Il tutto aggravato dalla necessità di tener fede allo scorrimento delle liste di attesa chirurgiche, come richiesto dalla Regione, che impegna il personale in maniera importante.

“Dal marzo del 2020 a oggi - conclude Diani - il personale sanitario, con gli infermieri in prima linea, ha dato prova di uno straordinario senso di responsabilità e di appartenenza. Abbiamo nascosto, col nostro impegno che è andato ben al di là di quanto previsto dal contratto, le gravi carenze di organico. Quel che è certo è che, dopo due anni di pandemia e in piena estate, ci troviamo in una situazione difficilissima, che sta mettendo a dura prova la resistenza del personale, a partire da quello infermieristico. L’azienda ospedaliero-universitaria Meyer ha il dovere di prenderne atto, lavorando a una rapida soluzione di queste criticità”.

"La mancanza di sostituzione del personale dovuto al blocco delle assunzioni, imposto dalla Regione Toscana all’azienda, sta seriamente mettendo in difficoltà il personale che opera nei servizi per tenere aperti i servizi. Nel dettaglio, manca il 10% del personale infermieristico e il 15% del personale Oss, oltre al personale dei tecnici di laboratorio, il tutto nel mezzo al periodo generale di ferie. Sono stati chiusi alcuni posti letti nella week hospital. In una fase nella quale stanno riprendendo i contagi da Covid, e di conseguenza i ricoveri, e allo stesso tempo il personale diminuisce perché si contagi, è grave che si prosegua in un blocco delle assunzioni che non permette alle aziende di assumere e garantire i servizi ai cittadini" interviene anche la Fp Cgil Firenze.

"Siamo preoccupati perché in questi giorni a causa dell’assenza del personale abbiamo assistito a operatori che hanno dovuto fare doppi turni e rientri per garantire i servizi. Questa situazione non può continuare, serve sbloccare le assunzioni e mettere il personale di lavorare in sicurezza garantendogli i riposi adeguati. Siamo pienamente dentro una nuova ondata e non si può far finta nulla. Serve che tutti si assumano le loro responsabilità a partire da chi in questo momento ha deciso di non far assumere. Come già annunciato al tavolo tra azienda e sindacati di oggi, chiediamo che vengano sbloccate le assunzioni e che le attività sanitarie vengano aperte in base al reale personale a disposizione".