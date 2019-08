Perde il portafoglio con mille euro e i documenti: trovato dai vigili

Firenze: disavventura a lieto fine di una turista spagnola che in piazza della Repubblica, passeggiando con un'amica, aveva smarrito il suo borsello. Gli agenti sono risaliti a lei tramite i social network

La fortuna a volte ti bacia proprio in fronte. E anche qualcosa in più. Perché la turista spagnola che qualche giorno fa, in piazza della Repubblica, ha perso il portafoglio con dentro oltre mille euro e i documenti, è stata letteralmente abbracciata dalla buona sorte. Il suo portafoglio non è stato trovato da uno qualunque dei passanti, a migliaia, che ogni giorno attraversano l'antico centro della città. No, è stato trovato da una pattuglia di vigili di quartiere, che si trovavano in quel momento a passare proprio di lì per effettuare alcuni controlli.

Gli agenti hanno visto il portafoglio a terra, lo hanno preso e poi attraverso i documenti sono risaliti, tramite i social network, alla turista spagnola. Ha detto che stava facendo una passeggiata con un'amica e il portafoglio era scivolato fuori dalla borsa a causa di uno strappo. Il borsello è stato quindi riconsegnato alla giovane che ha ringraziato gli agenti per il ritrovamento.