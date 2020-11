Perde il controllo del furgone e colpisce donna sul marciapiede: grave

Filippina di 45 anni ricoverata in codice rosso in ospedale. L’incidente stamani in via del Ponte alle Mosse. Il veicolo è stato sequestrato e la patente del conducente ritirata

Perde il controllo del furgone e urta un pedone sul marciapiede facendolo finire contro la vetrina di un negozio. È successo stamani in via del Ponte alle Mosse. Intorno alle 7.30 un furgone proveniente da piazza Puccini è entrato in via del Ponte alle Mosse quando il conducente, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del veicolo. Il mezzo è finito sul marciapiede destro urtando una donna che è finita schiacciata tra il furgone e l’ingresso di un negozio. La 45enne cittadina filippina è stata portata in codice rosso in ospedale. Alla guida del furgone un 60enne di origine marocchina. Le pattuglia del Reparto infortunistica stradale della Polizia Municipale sono intervenute per la viabilità e i rilievi. Gli agenti che stanno ricostruendo la dinamica, hanno informato il pubblico ministero che ha disposto il sequestro del veicolo. Per il conducente è scattato in ritiro della patente.