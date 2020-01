Per la prima volta nel mondo del calcio le maglie con tecnologia blockchain

Nasce un’alleanza strategica per certificare l’autenticità delle maglie da gioco del Club viola

Firenze, 05/01/20– Per la prima volta a livello mondiale un club di calcio utilizzerà la tecnologia blockchain per certificare le maglie utilizzate dai propri tesserati. In un momento storico in cui fake news e contraffazione sono oggetto di dibattito quotidiano, la Fiorentina e Genuino danno il via a una collaborazione volta a certificare in maniera inequivocabile le maglie ufficiali del Club.

I primi test sono stati effettuati il mese scorso, in occasione delle partite ACF Fiorentina - FC Internazionale del 15 dicembre e ACF Fiorentina - AS Roma del 20 dicembre, quando alcune delle maglie da gara preparate e indossate dai giocatori della viola sono state certificate da Genuino grazie alla tecnologia blockchain: le maglie sono state dotate di un apposito chip e a ciascuna di esse è ora abbinato un codice unico immodificabile che ne sancisce inconfutabilmente l’autenticità.

Il progetto, unico nel suo genere, sarà presentato in anteprima mondiale al Consumer Electronics Show di Las Vegas, tra le principali fiere internazionali della tecnologia, in programma dal 7 al 10 gennaio. Le maglie certificate nel corso della stagione grazie alla tecnologia sviluppata per la Fiorentina saranno poi rese disponibili a tifosi, appassionati e collezionisti con l’attivazione di un’asta benefica.

“Questo progetto segna un passo importante per un Club come la Fiorentina, che punta ad essere in prima linea sul fronte dell’innovazione -spiega Giuseppe Barone, General Manager di ACF Fiorentina- La soluzione Genuino offre un prodotto e un servizio unico che consentirà di certificare e autenticare le maglie dei nostri tesserati. E non solo, potrà anche dare vita, in prospettiva, ad un ecosistema funzionale a combattere la contraffazione, coinvolgendo i nostri tifosi in una nuova esperienza d’acquisto e di interazione col Club”.

“Costruire insieme ad ACF Fiorentina un prototipo unico nel suo genere, che utilizza ed integra tecnologie fortemente innovative come IoT, applicazioni decentralizzate, sensori intelligenti, intelligenza artificiale e contratti intelligenti, e che, allo stesso tempo ci permette di raccogliere fondi a scopo benefico e di essere all’avanguardia nel settore dello sport business, è un motivo d’orgoglio per Genuino e non vediamo l’ora di presentarlo al pubblico del CES di Las Vegas” aggiunge Eleonora Mulas, CEO di Genuino.

Genuino

Genuino è un protocollo di certificazione decentralizzato, che valorizza la qualità ed autenticità di prodotti di eccellenza, certificandone la proprietà e successivi trasferimento di possesso, tracciandone la filiera produttiva,eliminando la contraffazione e, infine, connettendo il brand con un consumatore attivo, consapevole e remunerato. Start-up italiana, fondata nel 2018 negli Stati Uniti ed in seguito nel 2019 come start-up innovativa in Italia, Genuino ha seguito un percorso di accelerazione presso l’acceleratore blockchain Pulse Lab di New York nel secondo semestre del 2018, prima di rientrare in Italia e raggiungere importanti traguardi come il premio Marzotto 2018, speciale Ernst&Young, la vittoria nella selezione italiana dell’ IoT World Cup ed essere stata nominata nei primi tre progetti dell’IoT of the Year al Blockchain Summit di Malta 2019.