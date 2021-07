Peppe Voltarelli live in piazza Santo Spirito

ph Angelo Trani

Irrequieto per temperamento e nomade per vocazione, Peppe Voltarelli ha fissato da tempo la sua dimora a Firenze, dove ritorna ogni volta dalle sue numerose tournées all’estero, dall’America Latina al Canada, o dai tanti festival internazionali ai quali prende parte, dalla Spagna a New York. Fortemente radicato nella temperie culturale della sua terra d’origine e in qualche modo cittadino del mondo, è diventato così un “fiorentino d’adozione”, sulla base di affinità elettive che legano tra loro regioni così distanti come la Calabria e la Toscana.

