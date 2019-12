Meno treni AV a Campo di Marte, Comune preoccupato

Firenze: l'assessore Giorgetti ha risposto a un question time del M5S esprimendo perplessità sulle scelte delle Ferrovie. Appoggio alla Regione che si è già attivata sull'argomento

(DIRE) Firenze, 9 dic. - Sulla diminuzione dei treni dell'alta velocità alla stazione di Campo di Marte "c'è grande preoccupazione" sul versante del pendolarismo per via del "cambiamento degli orari ma soprattutto per l'inserimento di ulteriori corse" a Santa Maria Novella "per scelte puramente commerciali".

Modifiche "che possono ricadere sui treni regionali, sulla loro regolarità". Lo spiega in Consiglio comunale l'assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti, rispondendo ad un question time presentato dal M5S Il Comune di Firenze è in contatto con l'assessore regionale ai Trasporti Vincenzo Ceccarelli, "ma siamo molto preoccupati per chi utilizza i treni regionali". Per questo, con palazzo Strozzi Sacrati "continueremo il monitoraggio soprattutto" sulle corse per i pendolari, "verificheremo sapendo che la Regione ha chiesto un incontro per contrastare questo tipo di modifica".

(Dig/ Dire)