Pd Vinci: Daniele Vanni eletto segretario in videoconferenza

Oltre al segretario comunale sono entrati in carica i nuovi segretari di circolo: a Sovigliana Silvia Vezzosi, a Spicchio Maurizio Cappelli, a Vinci Giulio Vezzosi e a Vitolini Renato Pileri

Daniele Vanni è stato eletto segretario del Partito democratico di Vinci.

Ed è il primo caso nel nostro territorio di elezione del segretario comunale in modalità di videoconferenza.

E’ successo martedì 14 aprile, l’assemblea dell’unione comunale si è riunita via Skype e si è proceduti all’elezione di Vanni, il quale aveva già ricoperto la carica di segretario dal 2010 al 2013.

“Nei giorni scorsi all’interno del gruppo dirigente si era fatta strada la necessità di riorganizzare la discussione politica e l'attività del partito anche in questo momento di emergenza sanitaria- dichiara Francesco Marzocchini, segretario uscente e dimissionario dal 3 febbraio- Abbiamo sentito forte l’esigenza, nonostante le circostanze e le difficoltà, di essere presenti sul territorio e soprattutto essere utili alla popolazione in questo momento di grande incertezza economica e sociale. Dopo aver consultato il gruppo dirigente, abbiamo deciso di convocare l’assemblea per sancire il passaggio di consegne ed effettuare, nel modo più ufficiale che i tempi rendono possibile, l’avvicendamento ai vertici del partito locale”.

“Voglio prima di tutto ringraziare Francesco – afferma il neo segretario Vanni– per il lavoro fatto in questi anni alla guida del Partito democratico di Vinci. Un'eredità importante che il nuovo gruppo dirigente dovrà raccogliere per continuare a svolgere al meglio la propria attività sul territorio. Ci troviamo in una situazione estremamente difficile. Tutta la nostra attenzione deve essere rivolta verso l'emergenza sanitaria e le misure che serviranno per non lasciare nessuno solo, pensando ad una ricostruzione del nostro tessuto economico e sociale. Per quanto riguarda l'attività del Pd di Vinci in queste settimane proveremo ad utilizzare strumenti nuovi per favorire un confronto politico oggi più che mai necessario.

Il primo appuntamento sarà con “Finestra Dem” una diretta streaming che si ripeterà con cadenza settimanale sui nostri canali social. Nella prima diretta di domani, venerdì 17 aprile alle 21, saranno ospiti il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e Francesco Marzocchini, capogruppo in consiglio comunale dei Democratici per Vinci.”

Oltre al segretario comunale sono entrati in carica i nuovi segretari di circolo: a Sovigliana Silvia Vezzosi, a Spicchio Maurizio Cappelli, a Vinci Giulio Vezzosi e a Vitolini Renato Pileri.

* Nota biografica Daniele Vanni

Nato a Empoli il 05/06/1981 (38 anni) dal 2002 lavora presso un noto studio di commercialisti di Empoli. Ha iniziato a far politica attiva con la nascita del Partito democratico nel 2007. All'interno del PD di Vinci nel corso degli anni ha rivestito vari ruoli: dal 2008 al 2010 segretario di circolo di Vinci capoluogo, dal 2010 al 2013 segretario dell'unione comunale. Nel 2009 entra a far parte del consiglio comunale nella lista Democratici per Vinci con l'allora sindaco Dario Parrini, nella consiliatura successiva 2014-2019 entra nella giunta del sindaco Giuseppe Torchia come assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Trasporti.