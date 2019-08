Paura al Galluzzo: investito da un'auto anziano ex ortolano

R. C., 92 anni, subito soccorso dal guidatore e poi dagli operatori della locale Misericordia, è stato trasferito all'ospedale di Torre Galli. Dinamica al vaglio della Polizia municipale

Paura stamani al Galluzzo. Verso le 11 un abitante del paese, molto conosciuto avendo avuto per decenni una bottega di frutta e verdura, R. C. di 92 anni, è stato investito da un'auto andando a cadere sulle strisce che si trovano all'incrocio tra piazza Acciaioli e via Senese, nelle vicinanze della tabaccheria.

Immediati i soccorsi del guidatore, apparso quanto mai mortificato per quanto successo, e di alcuni passanti. Allertato il 118, è arrivata un'ambulanza della Misericordia del Galluzzo, la cui sede è a poche decine di metri dal luogo dell'incidente. Avvertiti anche i familiari dell'uomo, che abita proprio a pochi metri dal luogo del sinistro. Pare che R. C. stesse tornando a casa dopo la consueta passeggiata in piazza.

L'ex ortolano presentava una vistosa ferita vicino alla tempia, frutto probabilmente della caduta a terra dopo l'urto, la cui precisa dinamica ed il punto esatto dell'impatto sono al vaglio della Polizia municipale, intervenuta ben presto con due agenti in moto e poi una macchina con altri due vigili.

Il medico e i volontari della Misericordia hanno, con tutte le cure e le premure del caso, tolto R. C. dalle strisce e, trasferitolo con un apposito lettino sull'ambulanza, gli hanno fornito le cure necessarie per affrontare il difficile frangente.

Il paziente, che dopo un primo momento di stordimento è apparso via via migliorare, è stato dopo alcuni minuti trasferito all'ospedale di San Giovanni di Dio a Torre Galli.