Paul Gilbert in una masterclass con concerto a Pistoia

Il 18 Aprile al Santomato Live Club in esclusiva per la Toscana

Arriva un nuovo ospite internazionale al Santomato Live Club di Pistoia: è Paul Gilbert, chitarrista americano tra i migliori al mondo noto per la sua abilità e velocità tecnica fuori dal comune: si esibirà a Pistoia il giovedì 18 Aprile 2019. L’evento al Santomato in esclusiva Toscana è in collaborazione con l’Associazione Blues In e rientra in una serie di appuntamenti collaterali in attesa della 40esima edizione del Pistoia Blues Festival 2019 prevista a Luglio.

Paul Gilbert sarà accompagnato da Marco Polidori al basso e Marco Confetti alla batteria ed il concerto è nella formula della “Masterclass” in quanto i musicisti che si prenoteranno (al 333 4657051 o 0573 479957) riceveranno durante il live preziosi consigli su tecnica ed esecuzione con jam session finale a sorpresa. Gilbert parlerà del suo personale approccio alla musica prendendo spunto da dieci brani, alcuni dal suo nuovo disco “Behold Electric Guitar” (Mascot Label) in uscita il prossimo 17 maggio e altri reinterpretando classici degli anni 70 e 80. Sarà anche possibile seguire semplicemente il concerto.

Paul Gilbert è un chitarrista hard rock metal statunitense considerato tra i migliori al mondo. Ha iniziato la sua carriera nei Racer X dove già i suoi fraseggi chitarristi attiravano musicisti entusiasti che ne ammiravano la rapidità e tecnica, per poi approdare ai Mr. Big che, grazie ad un rock più melodico, arrivano al successo planetario. Dal 1996 in poi affronta la sua carriera solista: oltre a numerosi album, la sua produzione comprende anche video didattici in cui mostra le varie tecniche chitarristiche.

Santomato Live è in Via Montalese 25/A a Pistoia. Inizio ore 21:30 Ingresso per il concerto 25€. Info e prenotazioni (per chi volesse anche cenare è prevista cena a buffet a soli 10€): 333 4657051 oppure 0573 479957. www.santomatolive.it .