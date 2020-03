Patenti: sospese le sedute delle Commissioni Medico Legali

Fino al 3 aprile in ottemperanza alle ultime disposizioni ministeriali sul Covid-19

Sono sospese le sedute delle Commissioni Medico Legali, comprese quelle della Commissione Medica Locale Patenti di Guida, almeno fino al 3 aprile, in ottemperanza alle ultime disposizioni ministeriali. Tutte le persone con appuntamento saranno contattate e saranno fornite loro indicazioni su come verranno riprogrammate le sedute. Per coloro che torneranno per la visita dopo la sospensione, è stato disposto che la Commissione non tenga conto del termine perentorio dei tre mesi di validità della documentazione da presentare. Pertanto chi ha avuto la visita rinviata potrà tornare con la documentazione predisposta senza dover effettuare nuovi accertamenti.

Per informazioni commissioni patenti:

Firenze: tel: 055 6933870 – 0556933423;

Pistoia: tel: 0573 353881 – 0573 353872;

Prato: tel: 0574 805100;

Empoli: tel: 0571 1878030 – 0571 1878027.