Passerella delle Cascine: nuova chiusura ai pedoni, per collaudi

Nuova chiusura ai pedoni sull'infrastruttura tra la piazza dell'Isolotto ed il Parco delle Cascine

Domani, mercoledì 21 e giovedì 22 novembre sono in programma delle prove di collaudo a seguito dei lavori effettuati sulla passerella delle Cascine.

"Per una questione di sicurezza sarà necessario chiudere al traffico pedonale la passerella. Le operazioni sono in programma dalle 9 alle 17".



Sarà dunque necessario prendere strade alternative per un collegamento tra piazza Puccini - Parco delle Cascine ed Isolotto.