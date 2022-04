Pasqua: uova e colombe per i bambini accolti agli Innocenti

Firenze, 15 aprile 2022 - Un dono per addolcire la Pasqua anche a chi è in fuga dalla guerra. I 21 bambini ucraini accolti all'Istituto degli Innocenti hanno ricevuto uova di cioccolato e colombe da parte della Fondazione CR Firenze, che così ha contribuito a sostenere anche la Fondazione Tommasino Bacciotti.

“Ringraziamo la Fondazione CR Firenze che ancora una volta è al nostro fianco per dare supporto a chi ha più bisogno: dopo aver sostenuto parte delle spese per l'allestimento degli spazi per la prima accoglienza dei 21 bambini e ragazzi ucraini, ora gli ha dedicato questa iniziativa, un segno di ulteriore attenzione nei loro confronti - afferma la presidente dell'Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida - Il nostro obiettivo è rendere il più serena possibile l'accoglienza di questi bambini fuggiti alla guerra che sta dilaniando l’Ucraina, e dare loro la possibilità di un futuro”.

“I 21 bambini che hanno trovato accoglienza all’Istituto degli Innocenti trascorreranno purtroppo una Pasqua lontani dai loro più cari affetti e lontani dalla loro terra – afferma il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori -. Questo gesto vuole fargli sentire la nostra vicinanza affinché possano sentirsi meno soli in questo drammatico momento”.

I 21 bambini, di età compresa fra i 2 e i 17 anni e che vivevano in una casa famiglia nei dintorni di Kiev, dovevano essere messi in salvo dalle bombe fuggendo a Leopoli. Da qui è partita una richiesta di aiuto accolta da Save the Children e dal Consiglio Italiano per i Rifugiati che hanno organizzato la trasferimento in sicurezza di piccoli profughi dal confine polacco con l’Ucraina all’Italia, in stretto coordinamento con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, i ministeri competenti, le ambasciate e le autorità regionali e locali. L’Istituto degli Innocenti sta garantendo una prima accoglienza straordinaria e temporanea destinando alla loro ospitalità spazi originariamente dedicati ad altre attività e che sono stati riconvertiti in pochi giorni all’ospitalità del gruppo, grazie anche al sostegno economico di Fondazione Cr Firenze.

Un ‘uovo sospeso’ per vedere i sorrisi nei volti dei più bisognosi. Sono state consegnate martedì, mercoledì e giovedì della settimana santa le uova pasquali ai tre enti beneficiari dell’iniziativa ossia Istituto degli Innocenti, Progetto Villa Lorenzi e Montedomini. Grazie alla campagna di ANT che si ispira alla tradizione partenopea del caffè sospeso al bar, è stato possibile ripetere l’iniziativa anche quest’anno e donare le uova alle associazioni che si occupano di accoglienza e di assistenza a persone bisognose (minori e anziani). Un importante progetto in cui Fondazione ANT, importante realtà nazionale del Terzo Settore, decide di aprirsi a sua volta verso altre realtà per moltiplicare la solidarietà. La campagna ha ricevuto il patrocinio del comune di Firenze

Grande soddisfazione è stata espressa da Simone Martini, Delegato fiorentino di Fondazione ANT: "Voglio ringraziare personalmente tutte le associazioni fiorentine che collaboreranno con ANT a questo importante progetto che abbiamo deciso di ripetere per il secondo anno consecutivo proprio in ragione della pesante crisi economica che stiamo attraversando. Avere al nostro fianco a Firenze istituzioni importanti come Progetto Villa Lorenzi, Istituto degli Innocenti e Montedomini, ci riempie di orgoglio e siamo lieti di essere riusciti a mantenere questa importante sinergia che ci permetterà di donare un po’ di felicità a tante persone.

Ringrazio naturalmente anche tutte le persone che sceglieranno di donare le uova di ANT ai più bisognosi. Credo fermamente che dopo due anni di pandemia e con una guerra che sta causando un enorme esodo di profughi che stiamo generosamente accogliendo anche nella nostra città, fare rete fra tante realtà del Terzo Settore non sia solo auspicabile ma anche assolutamente necessario”.

“Anche quest’anno i bambini dell’Istituto degli Innocenti, i ragazzi di Villa Lorenzi e gli anziani di Montedomini riceveranno le uova di Pasqua di Ant - ha detto l’assessore a Welfare Sara Funaro - che continua a dimostrare grande attenzione e vicinanza ai cittadini fragili che vengono accolti e seguiti da tre realtà che in città sono delle Istituzioni del sociale e rappresentano dei fiori all’occhiello dell’accoglienza”.

“Vorrei ringraziare l’Ant per l’iniziativa solidale dell’Uovo sospeso - ha continuato l’assessore - e per il prezioso lavoro che svolge con le proprie équipe multiprofessionali, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, al fianco dei malati di tumore e dei loro familiari. Lavoro al quale si affianca l’importante attività nei settori della prevenzione oncologica, della ricerca, dello sviluppo e della formazione”. “Firenze è grata all’Ant - ha concluso Funaro - che offre assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici, dando loro sostegno e cure tra le mura domestiche e l’affetto dei propri cari”.

“Desidero esprimere i nostri più sinceri ed affettuosi ringraziamenti alla Fondazione ANT – ha dichiarato Luigi Paccosi,Presidente di ASP Firenze Montedomini – per averci reso nuovamente partecipi di questo importante progetto. Con la situazione preoccupante che stiamo vivendo nelle ultime settimane, questi premurosi e concreti gesti, portano fiducia e calore agli ospiti e nelle strutture. Montedomini tutta, con gioia e riconoscenza, ringrazia di cuore coloro che hanno reso possibile per un altro anno questa iniziativa dell'Uovo Sospeso”.

“Per l'Istituto degli Innocenti – dice la presidente Maria Grazia Giuffrida – sta diventando una bella consuetudine partecipare a questa iniziativa di Ant che spicca per intelligenza e originalità. Le uova donate dai fiorentini arriveranno anche ai bambini ospiti nelle nostre case di accoglienza, rendendo la loro Pasqua speciale. Per questi bambini è importante ogni gesto di attenzione, piccolo o grande che sia, esattamente come lo è per le persone che soffrono: in questo senso 'l'Uovo Sospeso' è un regalo doppio, anzi triplo, perché oltre ai malati e ai bambini è un messaggio di speranza per tutta la nostra comunità”

“Desideriamo ringraziare ANT per questa bella iniziativa – commenta Zaira Conti, responsabile del Progetto Villa Lorenzi – che porta un segno di speranza e di rinascita ai nostri bambini e ragazzi, particolarmente provati in questo periodo legato alle problematiche dell’emergenza Covid”.

Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

Una colomba per sostenere le cure palliative per le persone con malattie gravi. Anche per la Pasqua 2022 è possibile sostenere la Fondazione File acquistando una colomba solidale, un prodotto artigianale realizzato da Corsini Biscotti. I fondi raccolti attraverso questa campagna pasquale di solidarietà contribuiscono a sostenere il servizio di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie sul territorio portato avanti da File.

La donazione minima per ogni singola colomba è di 15 euro e viene consegnata in un’elegante confezione regalo color arancio, personalizzata con il nostro logo e chiusa da un fiocco di raso verde.Per ordinarla è possibile visitare lo shop on line di File. Si può pagare con carta di credito o con PayPal e ricevere i prodotti direttamente a casa, con un piccolo supplemento (il costo di spedizione varia a seconda del luogo di residenza). Oppure si può ordinarla e passare a ritirarla presso la sede di File, a Firenze in Via San Niccolò 1, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30. Info: 055 200 1212 – s.groppa@leniterapia.it. Si può acquistare anche nei Coop.Fi di Novoli e Ponte a Greve.

"Sono già molte le persone che hanno scelto di riconfermare il loro sostegno alla nostra causa, acquistando la nostra colomba - spiega la presidente di File, Livia Sanminiatelli Branca - Aiutare è sempre il regalo più bello e contiamo sull'aiuto di tutti, affinché la Pasqua possa diventare un'occasione di solidarietà a favore delle persone malate di cui ci prendiamo cura ogni giorno, in modo amorevole e dignitoso".

“Come già fatto da alcuni anni, Unicoop Firenze sostiene File e il suo impegno per i malati gravi. Per la cooperativa è un’attività che unisce alla raccolta fondi che finanzia le attività indispensabili per garantire a tutti una qualità della vita dignitosa, l’opportunità per soci e clienti di venire a contatto con la Fondazione, facendo la spesa e incrociando nel loro percorso la Colomba per File a Pasqua piuttosto che il Panettone per File a Natale” fanno sapere da Unicoop Firenze.

File (Fondazione Italiana di Leniterapia) da 20 anni offre cure palliative gratuite a domicilio, sui territori di Firenze, Prato e delle loro province, in Hospice e presso gli Ospedali della USL Toscana Centro e di Careggi. Le équipe sanitarie e i volontari di File accompagnano chi non può guarire in un percorso di cura personalizzato, in cui vengono leniti il dolore e la sofferenza fisica, senza trascurare gli aspetti psicologici, relazionali, sociali, spirituali. E aiutano anche i familiari dei malati, orientandoli e coinvolgendoli attivamente in tutte le fasi dell’assistenza, supportandoli anche dopo la perdita del proprio caro.