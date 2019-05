Pasqua e Pasquetta a Firenze: scegli la cultura

Sempre aperti i musei di Palazzo Vecchio, Novecento e Santa Maria Novella. Mercato di libri e fiori in Piazza dei Ciompi

Festività di Pasqua al museo, con Palazzo Vecchio, museo Novecento e Basilica di Santa Maria Novella aperti sia il 21 che il 22 aprile. Altri musei civici, come il Bardini, la Cappella Brancacci e la Fondazione Salvatore Romano, saranno invece aperti solo il lunedì dell’Angelo.

Un sabato di Pasqua tra libri e fiori per fiorentini e turisti in città. Sabato 20 aprile rinnovano l’appuntamento “fuori bottega” i fiorai e le librerie indipendenti che animano la fiera “Libri e fiori in Piazza dei Ciompi”. L’iniziativa, organizzata da Confartigianato Imprese Firenze con il contributo del Comune di Firenze, torna a vivacizzare e arricchire Piazza dei Ciompi, come ogni terzo sabato del mese. Quasi tutti gli operatori, che porteranno nel centro storico di Firenze la loro offerta culturale per promuovere le librerie indipendenti, hanno aderito all’iniziativa del Comune di Firenze “Siate curiosi”, volta a sostenere la lettura e l’informazione tramite un incentivo di 50 euro per libri, riviste e quotidiani da spendere in un'unica soluzione presso le librerie che hanno preso parte al progetto.