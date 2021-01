Partono i lavori per sostituire la condotta fognaria di via Banti

Da giovedì 7 gennaio, zona Rifredi

Inizieranno domani giovedì 7 gennaio, a Firenze, i lavori di sostituzione della condotta fognaria di via Guido Banti (zona Rifredi). Dopo i lavori di messa in sicurezza eseguiti immediatamente in collaborazione con la Polizia Municipale, i tecnici hanno eseguito verifiche sulla fognatura a valle ed a monte della rottura attraverso una videoispezione.

Tale indagine ha permesso di appurare fino a dove la condotta risultava non più efficiente e quindi di procedere alla completa e radicale sostituzione a partire dall’angolo con via Alderotti per proseguire poi in direzione della rottura medesima. Il cantiere, per il momento, interesserà solo un lato di via Banti lasciando così libero, anche se ridotto, il passaggio veicolare.

Publiacqua invita i cittadini residenti a prendere visione dei cartelli già posizionati in zona e delle modifiche nel corso dell’avanzamento del cantiere che, nel procedere delle lavorazioni, potrà portare a modifiche e riduzione non solo della viabilità ma anche dei parcheggi ai due lati della strada.