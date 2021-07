Parco Foreste Casentinesi: 3 giorni dedicati ad anfibi e farfalle

ph Piazzini

Il Programma LIFE è lo strumento finanziario dell'Unione europea, operativo dal 1992, per il sostegno di progetti ambientali, di protezione della natura e “per il clima”.

Il WetFlyAmphibia (conservazione di anfibi e farfalle di aree umide e loro habitat) è nato con il fine di riuscire a migliorare lo stato di conservazione delle popolazioni di anfibi e farfalle presenti negli habitat di aree aperte umide nell’ambito di una delle aree forestali più pregiate d’Europa, il parco nazionale delle Foreste casentinesi.Nei giorni 11, 12 e 13 luglio si svolgerà a Santa Sofia la conferenza finale di questo LIFE: un’occasione per scoprire gli interventi realizzati nel progetto, i problemi e le minacce alla conservazione degli anfibi in Italia e per conoscere le specie presenti nel Parco.Sono ancora aperte le iscrizioni agli eventi di domenica 11 luglio aperti a tutti: un’escursione (dalle 9 alle 13) alla scoperta degli anfibi e degli ambienti umidi del Parco e, nel pomeriggio, alle 15, un laboratorio e una visita guidata al Giardino Botanico di Valbonella (Corniolo).

A causa della sovrapposizione con la finale degli europei di calcio, che vede l’Italia protagonista, è rimandata a data da destinarsi la conferenza del naturalista, fotografo e conduttore televisivo di Geo Emanuele Biggi. È invece confermato, al termine della partita di calcio, alle 23 presso il parco Giorgi di Santa Sofia, lo spettacolo musicale di teatro d’ombre, adatto a grandi e piccoli, dal titolo “Fire charmers" a cura di Fossick Project.

Si tratta di una riflessione intorno al desiderio costante e infinito dell’uomo di avere il controllo sui fenomeni naturali, con effetti indesiderati, spesso devastanti.La sessione tecnica di lunedì 12, che apre alle 9 presso l’ostello Antica filanda, vedrà, dopo l’apertura dei lavori di Luca Santini, presidente del Parco nazionale, moderata da Marcello Miozzo, di D.R.E.AM Italia project manager del WetFlyAmphibia e la partecipazione di ricercatori e la presentazione di numerosi progetti dedicati alla conservazione dell’ululone appenninico e degli anfibi in genere.

I sopralluoghi di martedì 13 consentiranno invece di visitare alcuni dei siti di intervento realizzati nell’Area protetta.Il LIFE vede il Parco nazionale come capofila e come partner associati coop. Dr.e.a.m. Italia, Carabinieri forestali, Unione dei Comuni montani del Casentino, università di Bologna e università di Pavia. Le specie target sono l’ululone appenninico, la salamandrina di Savi e il tritone crestato italiano, oltre alle farfalle “falena dell’edera” e “bombice del prugnolo”.

Gli interventi consistono nella realizzazione di nuove aree umide, nel restauro e creazione di abbeveratoi, nel miglioramento di pozze già esistenti, per un totale di più di 115 in tutto il Parco.

Questo il programma nel dettaglio: Lunedì 12 luglio

ore 9:00 Presso l’ostello Antica filanda

9:30 - 10:30

IL PROGETTO LIFE WETFLYAMPHIBIA• I risultati del progetto – Matteo Ruocco, D.R.E.AM. Italia• Gli interventi sui pascoli demaniali e il rapporto con i concessionari – Davide Alberti, Ente Parco• Gli interventi di ripristino della vegetazione degli ambienti umidi - Graziano Rossi, Università di Pavia e Giovanna Pezzi, Università di Bologna10:30 - 10:45 Coffee break

10:45 - 12:45

L’ULULONE APPENNINICO IN ITALIA, ESPERIENZE DI REINTRODUZIONE A CONFRONTO• La reintroduzione di ululone appenninico nel LIFE WetFlyAmphibia - Sandro Piazzini, erpetologo Ente Parco• Ripopolamento di ululone appenninico attraverso interventi in-situ ed ex-situ: l’esperienza della Riserva Monti Cervia e Navegna e il Bioparco di Roma - Leonardo Vignoli, Università Roma Tre• Studio e azioni di conservazione finalizzate alla tutela dell’ululone appenninico in Calabria , Ilaria Bernabò, Università della Calabria• Status e conservazione dell'ululone appenninico in Liguria. -Sebastiano Salvidio, Università di Genova13:00 - 14:30 Pranzo14:30 - 16:30

COSA FA L’EUROPA PER GLI ANFIBI?• LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE Insubricus - Paolo Eusebio Bergò, Società cooperativa ELEADE • LIFE15 NAT/ES/000757 LIFE Trito Montseny - Daniel Guinart Sureda, Coordinatore tecnico del progetto• LIFE19 IPE/IT/000015 LIFE IMAGINE Umbria - Cristiano Spilinga, Studio Naturalistico Hyla• LIFE11 NAT/IT/000044 GESTIRE2020 - Andrea Agapito, WWF 16:30 – 16:45 coffee breakore 16:45DARE EFFICACIA ALLE AZIONI DI CONSERVAZIONE PER GLI ANFIBI: UNA TAVOLA ROTONDA TRA ISTITUZIONI E GESTORI DI RETE NATURA 2000Modera Nevio Agostini, Direttore Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna.Partecipano i relatori della giornata, referenti di Regioni, Unioni dei Comuni, Associazioni e Stakeholder del territorio.

Martedì 13 luglioUscita sul campo e sopralluoghi nel Parco presso i siti di intervento del progettoGli eventi sono tutti gratuiti ma, ad esclusione degli eventi serali che sono a libera partecipazione, necessitano di prenotazione da effettuarsi al seguente link: https://forms.gle/QSDmCBPixWZb51zr5Il convegno sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook del Parco Nazionale.Per informazioni si possono contattare i seguenti riferimenti: tel. 0575.503029 - 0543.971375 ; mail info@parcoforestecasentinesi.it; info@lifewetflyamphibia.eu (www.parcoforestecasentinesi.it- www.lifewetflyamphibia.eu)

0575.503029 - 0543.971375 ; mail info@parcoforestecasentinesi.it; info@lifewetflyamphibia.eu (www.parcoforestecasentinesi.it- www.lifewetflyamphibia.eu)È possibile effettuare l’iscrizione agli eventi al seguente link: https://forms.gle/QSDmCBPixWZb51zr5Il convegno sarà trasmetto anche in diretta sulla pagina Facebook del Parco nazionale.