Parco delle Cascine palestra a cielo aperto dal 24 al 28 maggio

Dal 24 al 28 maggio il parco delle Cascine diventa una grande palestra a cielo aperto con la prima delle cinque Feste dello Sport che, tra la primavera e l'estate, interesseranno la nostra città. L’evento organizzato alle Cascine prevede per il 24, 25 e 26 maggio, la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e degli studenti degli istituti secondari di primo grado, coinvolti direttamente dal Quartiere in iniziative di promozione della pratica sportiva condotte dai tecnici delle associazioni del territorio.

Sabato 27 maggio dalle 15 in poi (e fino alle 19) è in programma 'Prova lo Sport' con le società Pino Basket, Floball, Confraternita della Spada, Fortezza asd-Skate, Nordic walking Toscana, La valle equitazione, Asd Momentum-Difesa personale, Società Canottieri Firenze, Ciatt tennis tavolo-incontri e Roller Club-Pattinaggio amichevoli. Presente anche la polizia municipale con il progetto di sicurezza stradale 'Vigilandia' e agenti a cavallo. Dalle 15.30 alle 18.30 sono invece previste esibizioni delle associazioni Nuovi Orizzonti-Thai Chi, Fundance-Danza, Roller club-Pattinaggio e Confraternita delle spade-Spada antica.

Domenica 28 maggio si svolgerà la corsa/camminata di circa 6 chilometri, la "Run for Parkinson's”, organizzata dall'Associazione italiana parkinsoniani in collaborazione con a Società della Salute di Firenze con l’amministrazione comunale.A settembre, invece, partiranno le Feste dello Sport negli altri quattro Quartieri.Tutte quante sono realizzate nell’ambito del progetto “Potenziare e Innovare lo Sport per Tutti: sport all’aperto e non solo”, finanziato nell’ambito della risposta della Unione europea alla pandemia con i fondi 'Pon Metro 2014 - 2020' (un piano che utilizza risorse europee destinate alle città metropolitane)."L'obiettivo - ha spiegato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - è quello di valorizzare l'aspetto educativo-formativo e inclusivo dello sport nei più giovani: dalla crescita psicomotoria individuale, alla socializzazione, al confronto con l'altro, al miglioramento della concentrazione mentale quale strumento che insegna a risolvere i conflitti in maniera positiva".

"Per gli adulti - ha aggiunto - è un occasione per fare conoscere le diverse discipline a supporto di nuovi stili di vita da adottare, per il benessere fisico e mentale oltre che occasione di socializzazione e inclusione, da perseguire attraverso lo sport"."Finalmente - ha dichiarato Edoardo Amato, presidente della commissione sport del Quartiere 1 - L’entusiasmo con cui le scuole hanno subito aderito dimostra quanto anche insegnanti e alunni stessero aspettando questo appuntamento dopo tre anni di pandemia.

La festa dello sport del Quartiere 1 al Parco delle Cascine è una tradizione, quest’anno parteciperanno 900 bambini e tante associazioni. Questa festa è possibile solo grazie alla disponibilità delle associazioni sportive che si sono rese disponibili gratuitamente per il prova lo sport e le esibizioni. Poi domenica concludiamo con la run for Parkinson, una corsa speciale. Vi aspettiamo".Alla comunicazione della Festa dello sport ha collaborato quest'anno TheSIGN Comics & Arts Academy di Firenze.

La grafica dell'edizione 2023 è stata infatti realizzata da Matilde Chizzola, allieva del corso di Business Illustration 2.