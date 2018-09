Parcheggio Fonderia: nuovi posti per i residenti e spazi per la sosta a rotazione

Il presidente della Commissione urbanistica Bieber: "Opera molto attesa dal Quartiere 4"

In un question time nel Consiglio comunale di oggi, il presidente della commissione urbanistica Leonardo Bieber ha chiesto modi e tempi per la realizzazione del nuovo parcheggio in Oltrarno, tra via della Fonderia e via Pisana, all'assessore Giovanni Bettarini. "L'assessore – ha dichiarato Bieber – ha chiarito che nelle prossime settimane comincerà l'iter, in Commissione e in Consiglio, per l'approvazione della variante urbanistica. L'esclusione della necessità della Vas (Valutazione ambientale strategica), come deciso dalla Giunta nelle scorse settimane, consentirà di velocizzare i tempi ed arrivare a poter avviare i lavori presto".

"Un'opera giudicata "oltremodo necessaria" dal Consiglio di Quartiere 4 e che contribuirà a risolvere i problemi di parcheggio per residenti e frequentatori della zona di San Frediano. 170 posti auto, in gran parte realizzati per i residenti nel parcheggio multipiano ma anche spazi di sosta a rotazione pubblici nella parte in superficie" ha aggiunto il presidente Bieber.