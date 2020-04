Prato: in via Gherardi papera e paperelle cercano cibo in tempo di Covid

Le persone che portavano loro da mangiare in questi giorni sono in casa. L'ultimo caso stamani, intervento dei vigili

Non è così difficile in questo periodo di Coronavirus trovare in strade del centro animali che di solito se ne stanno ben lungi, come mamma papera e le sue parepelle.

Sui social si vedono vari filmati di questo genere, ed è ovvio perché: in tempo di Coronavirus non è più facile come prima portare loro da mangiare sui prati o sui greti dei fiumi, per cui loro, avendo fame e anche favorite dalla scarsità di persone a giro, vengono a cercarselo in zone più antropizzate.

L'ultimo caso a Prato, stamani, dove una famiglia di paperelle ha goduto di una scorta speciale: gli agenti della Polizia Municipale si trovavano in via Gherardi nei pressi del supermercato per verificare la presenza di assembramenti e quando hanno visto una famigliola di papere che percorrevano la via per rientrare velocemente sul Lungobisenzio. Gli agenti hanno "scortato" la famiglia piumata, mamma e tanti anatroccoli al seguito, nell'attraversamento del viale Galilei, fermandolo scarso traffico fino a che sono giunti - sani e salvi - sull'argine del Bisenzio.

La Polizia Municipale è tutti i giorni in prima linea nei controlli per l'emergenza COVID-19 sugli spostamenti e sulle quarantene, ricevendo migliaia di richieste e segnalazioni: un po' di leggerezza e di tenerezza serve per stemperare le indubbie difficoltà di queste momento in cui siamo tutti distanti ma uniti nella speranza che tutto andrà per il meglio se sapremo sacrificare l'interesse personale a quello della collettività.