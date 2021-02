Panchine solari in arrivo a Firenze

Mozione approvata: l'atto, proposto da Draghi (FdI) è stato fatto proprio dalla commissione Ambiente e Mobilità

La commissione Ambiente e Mobilità ha fatto propria una mozione proposta dal capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi per installare in varie parti della città panchine fotovoltaiche.

Le panchine "solari" sono arredi urbani che non servono solo per ricaricare gratis lo smartphone e altri piccoli dispositivi elettronici ma anche per il monitoraggio ambientale. Possono immagazzinare l’energia accumulata in modo che venga utilizzata anche di sera e quando non c’è il sole.

In alcune città europee sono state inserite nella progettazione di nuovi parchi e di nuove piazze, e adesso anche Firenze si appresta ad utilizzare questa tecnologia per migliorare la fruibilità dei propri spazi urbani.

La mozione, dopo l'approvazione da parte della commissione avvenuta ieri, andrà nelle prossime settimane al voto in Consiglio comunale.