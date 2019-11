Pallanuoto femminile: Italia-Olanda di World League a Firenze

Appuntamento il 19 novembre alle ore 20.30 a Bellariva. Andrea Pieri: "Orgoglio e segnale importante per tutto il mondo sportivo fiorentino e toscano"

Il settimo turno della regular season del campionato italiano femminile in programma domani alle ore 18.00 a Bellariva tra le Rari girls e la Kally NC Milano Pallanuoto, apre un mini ciclo di appuntamenti ricchi d’intrecci che renderanno Firenze ombelico della pallanuoto femminile, con il debutto ufficiale in World League dell’Italia contro l’Olanda, il 19 novembre alle ore 20.30 a Bellariva.

“Ospitare a Firenze la prima tappa della nazionale italiana in World League oltre ad essere motivo d’orgoglio è un segnale importante per tutto il mondo sportivo fiorentino e toscano. Mi auguro di vedere una Nannini all’altezza delle aspettative del match e della posta in palio” ha dichiarato un soddisfatto Andrea Pieri, numero uno bianco rosso e vice presidente nazionale della FIN.

Sempre in chiave azzurra, da domenica 10 novembre a mercoledì 13 sulle rive dell’Arno il primo collegiale azzurro che inaugura il cammino ufficiale del toscano Giacomo Grassi alla guida della nazionale italiana Under 16. Tra le convocate due rarine doc, rispettivamente classe 2004 e 2005 Ginevra Cavallini e Aurora Carnesecchi, sorella di Alessandro medaglia d’oro ad agosto con la nazionale italiana U17.

Sul fronte campionato con gli uomini a riposo forzata vista la sosta, per le Rari girls tutt’altro che semplice il test contro la Kally NC Milano Pallanuoto dell’ex rari Leonardo Binchi. Per mister Cotti nessun dubbio di formazione con Sorbi e Ten Broek al centro accompagnate dal quartetto Nencha, Giachi, Mandelli, Amedeo sorrette nelle retrovie da Franconi, Francini, Marioni, Cordovani e Nesti.

Fischio d’inizio ore 18.00, il match verrà trasmesso in diretta YouTube sul canale ufficiale della società gigliata e in contemporanea sul 196 del DT, dall’emittente Tele Firenze Viola Super Sport Live con la telecronaca di Paolo Caselli e le interviste di Lucia Petraroli.