Palla Grossa: il Comitato raccoglie giocattoli per i bambini meno fortunati

Il gazebo dove consegnare i regali sarà allestito in piazza delle Carceri sabato 21 dicembre e sarà attivo dalle 10 alle 19,30

Anche quest'anno il Comitato della Palla Grossa, dalle 10 alle 19,30 di sabato 21 dicembre, sarà presente con un gazebo in piazza delle Carceri per una raccolta di giocattoli nuovi e usati, purché in buono stato, e materiale didattico da donare ai bambini meno fortunati che saranno poi consegnati all'Oratorio di Sant’Anna e ad altre associazioni cittadine.

L'iniziativa dal titolo "I colori del Natale di Prato" realizzata con il patrocinio del Comune coinvolgerà tutte le quattro squadre e sarà quindi ripetuta dopo il successo degli anni scorsi. Al gazebo che sarà allestito in piazza delle Carceri saranno presenti i rappresentanti dei quattro colori del gioco della Palla Grossa e delle associazioni beneficiarie della donazione.

“Dopo il successo degli anni passati, con una raccolta davvero significativa, ripetiamo piacevolmente l'iniziativa che speriamo abbia altrettanta partecipazione. I pratesi si sono sempre dimostrati molto generosi nei confronti dei più piccoli che hanno bisogno e sono certo che sarà così anche per questo Natale" ha spiegato il presidente del Comitato Gabriele Villoresi.