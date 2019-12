Palla Grossa 2019: consegnata una targa ai Rossi di Santa Trinita

La formazione guidata da Luca Di Filippo ha conquistato il palio per la prima volta

Ieri sera, alle Manifatture Digitali Cinema il sindaco Matteo Biffoni ha consegnato una targa alla squadra dei Rossi di Santa Trinita, vincitrice dell'edizione 2019 dell'Antico Gioco della Palla Grossa che si è svolto a settembre e che ha visto trionfare per la prima volta la squadra capitanata da Luca Di Filippo.

La consegna è stata l'occasione per chiudere idealmente l'anno e darsi appuntamento per l'edizione del 2020.

Inoltre, durante la consegna è stato ricordato che, sabato 21 dicembre, per tutto il giorno, sarà possibile recarsi al gazebo del Comitato Palla Grossa in piazza delle Carceri dove saranno presenti rappresentanti di tutti e quattro i colori per consegnare giocattoli nuovi o usati e materiale didattico che poi il Comitato donerà ad alcune associazioni cittadine.