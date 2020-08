Palazzuolo sul Senio, lavori al via sulla Sp 306 Casolana Riolese

Per il ripristino della sede stradale interessata da una frana al km 35+300

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze avvierà da mercoledì 26 agosto le opere di cantierizzazione per i lavori di ripristino della sede stradale interessata da una frana al km 35+300 della Sp 306 Casolana-Riolese.

Si tratta di un movimento franoso, presente da diverso tempo, che ha interessato la corsia di valle della strada impedendone l'utilizzo e creando di fatto un senso unico alternato di marcia. L'area, nel corso del tempo, è stata costantemente monitorata dal personale della Città Metropolitana.

Recentemente si è dato incarico a professionisti esterni per la progettazione degli interventi. A progetto terminato si è predisposto l'iter di approvazione delle opere e finanziamento a carico della Regione Toscana.

I lavori prenderanno il via dopo la fase di cantierizzazione (presumibilmente quindi dalla prossima settimana) e consisteranno principalmente nel consolidamento della sede stradale (a valle di questa) con la realizzazione di pali di medie dimensioni. A seguire sarà ricostituita la sede stradale e posta in opera la barriera di protezione laterale.

I lavori avranno una durata stimata di quattro mesi salvo ritardi per avverse condizioni atmosferiche.

Viene instituito un senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico e/o da

movieri, con localizzata limitazione della velocità a 30 km/h dal km. 35+150 al km. 35+350

della Sp 306 dal 26 agosto 2020 al 29 gennaio 2021 con orario 00/24.