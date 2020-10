Palazzo Vecchio in rosa per la LILT: le foto

Le immagini spettacolari. Il Comune di Firenze aderisce alla campagna per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della mammella

Speciale illuminazione di Palazzo Vecchio stasera per “LILT for Women - Campagna Nastro Rosa” promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). L’obiettivo è quello di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.

Lilt ringrazia la straordinaria disponibilità del Comune di Firenze e il supporto tecnico di S.IL.FI spa (Società Illuminazione Firenze), che da anni sostengono l'iniziativa.

Questa patologia conta 55.000 nuove diagnosi ogni anno ed è ancora il “Big Killer” delle donne. Sebbene sia sempre meno letale, a livello d’incidenza continua a crescere colpendo anche le più giovani (in particolare nella fascia 30-35 anni).