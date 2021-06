Palazzo Strozzi, centri estivi nel nome dell'arte

In occasione della mostra American Art 1961-2001, Palazzo Strozzi propone la prima edizione di ART CAMP, centri estivi settimanali condotti da artisti italiani e internazionli, per ragazze e ragazzi dai 12 ai 14 anni.

Dal 28 giugno al 23 luglio 2021 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00) quattro settimane per immergersi nel mondo dell’arte e allenare mente e occhi a guardare il mondo da una prospettiva diversa, con attività e laboratori estivi condotti da artisti italiani e internazionali.Il programma delle attività è diviso in due moduli A e B. Ogni modulo, della durata di una settimana, è ideato e condotto da uno o più artisti in collaborazione con gli educatori di Palazzo Strozzi. I partecipanti possono decidere di iscriversi a uno o a entrambi i moduli.Tutte le informazioni e i dettagli per partecipare su www.palazzostrozzi.org