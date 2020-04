Padroni di cani: nuovi servizi in tempo di Coronavirus

Comune di Firenze e Croce Rossa ospiteranno gratuitamente gli animali delle persone positive al covid-19 presso il Parco degli Animali ed effettueranno un servizio di dog-sitting per chiunque abbia problemi a portar fuori il proprio cane

Comune di Firenze e Croce Rossa ancora insieme per gli amici a 4 zampe: come sottolinea in un tweet l'assessore all'Ambiente Cecilia Del Re, sono al via 2 nuovi servizi per ospitare gratuitamente gli animali delle persone positive al covid-19 presso il Parco degli Animali e un servizio di dog-sitting per chiunque abbia problemi a portar fuori il proprio cane. Per info 0557352018.