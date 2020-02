Ospedale di Prato: in arrivo 112 posti letto in più

Il consigliere regionale Ciolini (Pd): "Esito positivo della conferenza dei servizi, presto i permessi necessari per la nuova palazzina del Santo Stefano"

“Con l’esito positivo della conferenza dei servizi di oggi siamo arrivati alla fase conclusiva dell'iter progettuale per il rilascio dei permessi necessari a costruire la nuova palazzina del Santo Stefano. Con questo passaggio si iniziano a vedere concretamente i risultati degli sforzi fatti in questi anni per il potenziamento dell’ospedale di Prato. La realizzazione dei 112 posti letto è adesso più vicina. Ora ci impegneremo affinché la seconda fase si svolga nel più breve tempo possibile, in modo che entro la fine dell’anno possa definitivamente partire il cantiere”. Così Nicola Ciolini, consigliere regionale del Partito Democratico.