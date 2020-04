Ospedale di Pistoia, nascono 6 bambini in un giorno: che gioia

Pasquale Florio, direttore area aziendale di ginecologia: "Nonostante l'emergenza sanitaria in corso si continua a partorire regolarmente. Alle nostre pazienti e ai loro nascituri sono riservate garanzie di sicurezza"

Pistoia - La nascita di sei bambini in solo giorno ha portato gioia immensa tra gli operatori del Punto Nascita e in tutto l'ospedale San Jacopo di Pistoia impegnato in questi giorni come presidio Covid-19.

Gli operatori, ostetriche, ginecologi, infermieri, pediatri, operati socio sanitari, sono stati dunque impegnatissimi. I bambini sono tutti in buona salute.

Il dottor Pasquale Florio, direttore dell'area aziendale di ginecologia ha spiegato: "Nell'ospedale di Pistoia, nonostante l'emergenza sanitaria in corso si continua a partorire regolarmente e alle nostre pazienti e ai loro nascituri sono riservate garanzie di sicurezza: sono stati realizzati percorsi separati che escludono contatti anche con il personale e l'area dell'ospedale dedicata all'infezione Covid 19 e ci siamo attrezzati con l'identificazione non solo di camere protette ed isolate per la degenza, ma anche di sale parto dedicate esclusivamente alle gravide che sono entrate in contatto con il virus".