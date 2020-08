Orgoglio Toscana, presentati i candidati per la Circoscrizione Firenze 1

Il portavoce della lista Gaetano Gennai: "Il nostro giocare fuori dai classici schemi della politica sarà il valore aggiunto"

Stamani presso Le Carceri in via dell'Agnolo sono state presentate le candidate ed i candidati della lista Orgoglio Toscana per Giani presidente per la Circoscrizione Firenze 1 (Firenze città). Questi i nomi: Folli Maurizio, Pasotto Giuditta, Pieri Massimo, Roberti Francesca, Gatteschi Sergio, Giada Lin, Bambagioni Paolo, Gualteri Roberta. La presentazione è stata introdotta dal Coordinatore della Campagna elettorale Marco del Medico. Negli interventi sono state sottolineate le linee programmatiche della Lista, ricordando anche la tragica scomparsa del ristoratore fiorentino. E’ stato ribadito che il lavoro in tutte le sue accezioni e declinazioni, il turismo e la cultura saranno pilastri fondamentali dell’azione di Orgoglio Toscana per Giani Presidente. “Siamo convinti – ha sottolineato il portavoce della lista Gaetano Gennai – che le nostre idee, il nostro giocare fuori dai classici schemi della politica, sarà il valore aggiunto di questa campagna elettorale”.