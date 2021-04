Orgoglio Fiorentina: fermata la Juventus

E' un punto importante per la salvezza. Un punto strappato alla Juventus dopo aver sognato grazie a un gran primo tempo addirittura la vittoria. La Fiorentina, stimolata dall'avversario e sostenuta dai tifosi che fuori dallo stadio hanno incitato la squadra, ha giocato una buona partita. Dopo un primo tempo dove hanno giocato solo i viola, la ripresa è stata caratterizzata dalla supremazia dei bianconeri che dopo il gol lampo di Morata non sono più riusciti a trafiggere la difesa viola, Una buona partita di Amrabat, mai così sicuro nelle chiusure, di Ribery, Vlahovic, Igor e Pulgar, Un risultato giusto che significa solo un punticino per la classifica ma molto di più per l'autostima della squadra, in vista della volata finale per una salvezza oggi più vicina.

La cronaca vede un avvio deciso della squadra di Stupido. I bianconeri schiacciano i viola che nei primi minuti hanno difficoltà nelle ripartenze. Al 6' un'incertezza tra Dragowski e Pulgar, permette alla Juventus di ripartire ma Ramsey non riesce a finalizzare. I viola alzano il baricentro e si rendono pericolosi nelle ripartenze, Al dodicesimo dopo un errore di Ronaldo i viola scattano in contropiede con Ribery che serve con un gran lancio Vlahovic che è anticipato di un soffio dal portiere Szczesny.

I viola insistono nelle ripartenze, stimolati e guidati da un immenso Ribery. Al sedicesimo è ancora protagonista il fuoriclasse francese: conquista il pallone e fa partire Igor sulla sinistra che crossa al centro senza che nessuno ci arrivi. Al diciottesimo è ancora la Fiorentina a rendersi pericolosa con Milenkovic che costringe il portiere bianconero a un difficile intervento. La Juventus è poco reattiva e subisce la dinamicità dei viola che al ventesimo colpiscono il palo con Pulgar.

I viola fanno la partita e poco prima della mezzora trovano il vantaggio, Dopo un'azione confusa in area bianconera c'è un tocco di mano Rabiot. L'arbitro Massa sembra spaventato per assegnare il rigore. Ci pensa il Var a decretare il penalty. Sul dischetto si presenta Vlahovic e batte

Szczesny con uno “scavetto”. Sul finire del tempo arriva una grande occasione per la Juventus con Ramsey che servito da Dybala manca clamorosamente il bersaglio solo davanti alla porta viola.

In avvio di ripresa Iachini sostituisce Venuti, infortunato, per schierare Quarta. Pirlo schiera Kulusevski e Morata. Inserimento azzeccato quello di Morata che al quarantacinquesimo secondo di gioco, salta Quarta, entra in area da destra e pareggia. Sembra fuorigioco ma in realtà Pezzella lo tiene in gioco ed è pareggio. Incassato il gol, i viola reagiscono. Al settimo minuto Ribery è atterrato da De Ligt. Pulgar batte una buona punizione che va di un soffio sopra la traversa. Al decimo dopo un'altra grande azione di Ribery, Pulgar con un gran tiro sulla sinistra costringe Szczesny a una difficile deviazione.

Dopo il quindicesimo sono i bianconeri a prendere in mano la partita e ad attaccare con continuità. Al 16' Dragowski esce male e Chiellini riesce a rimettere a centro area, ma la difesa viola rinvia. Al 19' è ancora Dragowski, oggi non impeccabile, che mette in moto Ronaldo con un rinvio sbagliato. I viola sono stanchi. Iachini toglie Igor e Ribery per Biraghi e Kouame. Sono momenti di sofferenza per la Fiorentina che subisce, senza riuscire a ripartire, la pressione bianconera, Al 38' Cristiano Ronaldo, su cross di Kulusewski, manca d'un soffio il pallone.

I bianconeri attaccano sino alla fine ma non riescono a passare. La gara finisce con un pareggio che è il risultato giusto di una gara equilibrata. La Fiorentina guadagna un punto prezioso per la classifica, mentre la Juventus rallenta la corsa verso la zona Champions.

Beppe Iachini ha dichiarato a Sky: “Cerchiamo sempre di vincere, anche contro una Juve molto forte. Potevamo sfruttare più qualche occasione nel primo tempo, peccato per questo gol di Morata a inizio primo tempo. Ha fatto un gran gol, ma la Juve in qualsiasi momento ha giocatori che possono fare giocate balistiche importanti. Ma abbiamo continuato a tenere bene il campo, non ci siamo disuniti. Avevamo perso Venuti, qualcuno era sulle gambe, eravamo alla terza partita in cui avevamo cambiato pochi ragazzi. Nel finale avevamo poca freschezza, ma va bene così. C’è rammarico perché sono convinto che potevamo chiuderla senza prendere quel gol ad inizio ripresa”.

Nel dopo gara ha parlato a Sky anche capitan Pezzella :“Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi abbiamo sbagliato la prima giocata del secondo tempo: tutto quello che non si doveva fare. Siamo riusciti subito a cambiare la testa e abbiamo continuato a fare la partita che stavamo facendo. Penso che quest’anno ci ha penalizzato la discontinuità delle prestazioni: all’andata avevamo fatto una grande partita, l’abbiamo fatta anche oggi, peccato per non aver preso tre punti”.

“ Sono molto contento- ha dichiarato il presidente Commisso sul canale ufficiale della Fiorentina- per quanto abbiamo fatto con la Juve perché significa che ogni tanto non vale quando si pagano i giocatori ma il cuore che si mette in campo. Infine voglio ringraziare i nostri tifosi, ho visto i fuochi d’artificio e grazie davvero a tutti quelli che tifano Fiorentina. Avanti così: ritiro e silenzio stampa sono finiti. Penso che ai ragazzi si possa concedere anche un giorno libero”.

Fiorentina-Juventus 1-1

FIORENTINA (3-5-2). Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti (1' st Martinez Quarta), Amrabat, Pulgar, Castrovilli, (39' Eysseric) Igor (27' st Biraghi); Ribéry (27' st Kouame), Vlahovic. Allenatore: Iachini

JUVENTUS (3-4-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci (1' st Kulusewski), Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey (24' st McKennie), Alex Sandro; Dybala (1' st Morata), Ronaldo. Allenatore: Pirlo

Arbitro: Massa di Imperia

Reti: 29' pt Vlahovic, 1'st Morata

Note: ammoniti Igor, De Ligt, Caceres, Biraghi