Online il servizio di biglietteria per “Modigliani e l'avventura di Montparnasse”

I Capolavori dalle collezioni Netter e Alexandre in mostra dal 7 novembre 2019 al 16 febbraio 2020 al Museo della Città di Livorno

E' online, sul sito ufficiale della mostra “Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexandre”, il servizio di biglietteria. Cliccando su www.mostramodigliani.livorno.it e quindi seguendo l'opzione “Acquista il biglietto”, è possibile selezionare il tipo e numero di ticket, il giorno e l'orario della visita e appunto, acquistare il biglietto. Le visite potranno essere effettuate dal 7 novembre 2019 al 16 febbraio 2020 al Museo della Città di Livorno (piazza del Luogo Pio).

La mostra, organizzata dal Comune di Livorno in occasione del 100° anniversario della morte di Modigliani, non osserverà nemmeno un giorno di chiusura (visitabile per esempio a Natale, San Silvestro, Epifania e così via) e sarà aperta con orario continuato, dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 19.00, il venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 23.00. I visitatori potranno ammirare oltre 120 opere: 26 sono di Amedeo Modigliani, le altre portano la firma di importantissimi artisti dell'Ecole de Paris, come Chaïm Soutine, Maurice Utrillo, Suzanne Valadon, Andrè Derain, Moïse Kisling.