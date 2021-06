On the road experience parte da Piazzale Michelangelo

Prende il via da Firenze il progetto On the road experience, una articolata proposta di viaggio, pensata con l’intento di valorizzare i territori percorsi e sostenere attivamente la ripartenza economica del made in Italy, dopo mesi di chiusure dovute alla pandemia.

Ideato dall’agenzia modenese Your Event Solution con Massimo Cecchi, co-organizzatore, On the road experience, è un viaggio composto da diverse tappe che nei prossimi mesi attraverserà l’Italia da nord a sud. Tra i partecipanti, imprenditori di importanti aziende del made in Italy, legati al loro territorio d’origine, ma rinomati a livello internazionale, accomunati da una grande passione per i motori, che viaggeranno a bordo delle loro vetture sportive, con lo scopo di supportare la valorizzazione dei loro luoghi d’origine. Al centro del progetto, anche momenti dedicati al sociale e alla solidarietà, con il coinvolgimento di Associazioni locali.

Il progetto si apre i prossimi 4, 5 e 6 giugno 2021 con il primo Tour che percorrerà le strade più belle della Toscana. La partenza è venerdì 4 giugno da piazzale Michelangelo alla presenza della vicesindaca di Firenze Alessia Bettini.

I partecipanti saranno accompagnati a visitare i Borghi di Monteriggioni, Montaione, Firenzuola, il Circuito Storico Stradale del Mugello e Scarperia.

Tra le varie tappe, domenica 6 giugno, la sosta al Casco Mugello Circuit, dove sarà effettuato un Giro Rievocazione dello storico Mugello Stradale, su strade aperte al pubblico, alla presenza del pilota professionista Guido Sgheri. In questo particolare contesto si svolgerà anche l’incontro con i bambini delle Associazioni Pianeta Elisa e Il Delphino O.d.V., guest star d’eccezione l’attore Alessandro Paci

On the road experience ha il patrocinio dei Comuni di Firenze, Firenzuola e del Comune e della Proloco di Scarperia. Si avvale anche dei Patrocini di Touring Club e Città dei Motori.