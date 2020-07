Ombrelloni in piazza della Passera, botta e risposta Lega-Di Puccio

Il consigliere Pd e ristoratore: "Ho sbagliato e per questo mi autodenuncerò alla Polizia Municipale e pagherò quanto dovuto. Sto lavorando da tempo e continuerò a farlo per risolvere i problemi propri a tutta la categoria dei ristoratori"

“Abbiamo emendato la delibera sui tavolini – scrivono i consiglieri della Lega in una nota – chiedendo la possibilità da parte dell’esercente di apporre eventuali ombrelloni per le giornate torride che ci attendono. Emendamento bocciato dalla maggioranza in quanto ritenuto impossibile da praticare assieme alla normativa di settore. Rimaniamo perplessi dunque nel notare che il noto ristorante d’Oltrarno, appartenente ad un consigliere della maggioranza, stia facendo invece uso degli stessi ombrelloni da noi proposti ma bocciati anche col suo voto”.

“Ci auguriamo – concludono i consiglieri del gruppo Lega Salvini Firenze – che ci possano essere spiegazioni valide per quanto sta accadendo, altrimenti non si comprende come per alcuni sia possibile derogare alle norme, creando un regime di concorrenza sleale”.

“Gli ombrelloni non potevano essere aperti, in base al regolamento. Ho sbagliato e per questo mi autodenuncerò alla Polizia Municipale e pagherò quanto dovuto, come farebbe qualunque altro commerciante”. Lo dichiara il consigliere PD Stefano Di Puccio in risposta ai consiglieri della Lega.

“Sorvolando sullo stile nel fare politica da parte dei colleghi dell’opposizione che siedono sui banchi della Lega, come consigliere comunale sto lavorando da tempo e continuerò a farlo per risolvere i problemi propri a tutta la categoria dei ristoratori - e non solo - in seguito all’emergenza Covid-19, ricalcando l’impegno che da sempre ho messo nel riqualificare piazza della Passera a beneficio di tutti e non solo per il mio interesse personale” aggiunge Di Puccio.