Oltre la macchia: Incisioni di Giovanni Fattori a Pisa

In occasione della mostra “I Macchiaioli” allestita a Palazzo Blu, il Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) presenta “Oltre la macchia. Incisioni di Giovanni Fattori”.

Curata da Vincenzo Farinella e Alessandro Tosi la mostra si articola in un percorso espositivo che permette di ammirare una selezione di trenta delle più suggestive acqueforti realizzate dall’artista livornese.

Nel 1883 Giovanni Fattori, ormai lontano dalla gloriosa stagione della "macchia", inaugura pubblicamente la propria attività di incisore con la grande lastra della Carica di cavalleria. Da questo momento, per un quarto di secolo, si distende la straordinaria produzione grafica che impegna in modo sempre più appassionato il grande artista livornese: si tratta di un impressionante corpus di oltre duecento acqueforti, in grado di collocare Fattori ai vertici assoluti della storia della grafica europea.

I soggetti proposti nelle acqueforti toccano praticamente tutti i temi e i generi in cui si era distesa la creatività pittorica fattoriana: le strade assolate, percorse da solitari soldati a cavallo, il primigenio paesaggio maremmano, i deserti sentieri di campagna, dove i contadini tornano stancamente dal lavoro, il mondo degli umili ma nobilissimi animali agresti, la vita dei campi, incarnata nelle monumentali figure di boscaiole e gabbrigiane fissate in pose di primordiale monumentalità, il mondo dei vinti e degli emarginati, rappresentati con totale condivisione per la grama esistenza delle classi subalterne.

Solo dopo la morte di Fattori ci si cominciò a rendere conto che, se Fattori era stato grande nella pittura, doveva essere considerato sommo nell'incisione: nel 1984 Roberto Tasi poteva così affermare che "ci accorgiamo allora che questa impresa grafica è l'episodio più potente, moderno e originale di tutto l'Ottocento italiano, degno di una competizione e di una collocazione europee".

Le trenta acqueforti esposte, conservate presso il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi e parte della splendida raccolta di Sebastiano Timpanaro, storico della scienza e collezionista d'arte, sono in grado di suggerire al visitatore i motivi per cui i più grandi incisori italiani del Novecento hanno amato, studiato e liberamente rievocato nelle loro opere le infinite suggestioni trasmesse dalle mirabili incisioni fattoriane.

Oltre la macchia. Incisioni di Giovanni Fattori

Pisa, Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi (Lungarno Galileo Galilei, 9)

15 ottobre 2022 - 26 febbraio 2023

Inaugurazione sabato 15 ottobre, ore 18:00

Mostra a cura di

Vincenzo Farinella e Alessandro Tosi

Allestimento a cura di

Alice Tavoni

Museo della Grafica

Direttore Scientifico

Alessandro Tosi

Presidente

Virginia Mancini

Presidente Onorario

Lucia Tongiorgi Tomasi

Coordinamento Amministrativo

Sabrina Balestri

Referente per le Collezioni

Alice Tavoni

Gestione Amministrativa

Massimo Baldacci, Maria Cioni, Alessandro Germelli, Claudia Giorgetti

Laboratori didattici e comunicazione

Fabiana Fiorelli, Elena Profeti

Orari

Martedì - domenica: 10:00 - 19:00

Lunedì chiuso

Tariffe

Intero 5,00 €

Ridotto 3,00 €

Presentando il biglietto d’ingresso del Museo della Grafica presso la biglietteria di Palazzo Blu, i visitatori potranno usufruire del biglietto di ingresso ridotto per la mostra “I Macchiaioli” (Palazzo Blu, Pisa 8 ottobre 2022 / 26 febbraio 2023). Per coloro che invece presenteranno il biglietto d’ingresso della mostra “I Macchiaioli” l’ingresso al Museo della Grafica sarà gratuito.

Informazioni

Museo della Grafica

Tel.: (+39) 050 2216060

email: museodellagrafica@adm.unipi.it

sito: www.museodellagrafica.sma.unipi.it