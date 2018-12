Oltrarno: da novembre stop ai bus a due piani su via Romana e via Maggio

Ad annunciarlo oggi gli assessori allo Sviluppo economico Cecilia Del Re e alla Mobilità Stefano Giorgetti

Da sabato 17 novembre i ‘bussoni’ rossi non passeranno più da via Romana e via Maggio. Lo hanno annunciato oggi gli assessori allo Sviluppo economico Cecilia Del Re e alla Mobilità Stefano Giorgetti a seguito dell’incontro di questa mattina con i vertici di City Sightseeing.



Per questi mezzi è stato individuato un percorso alternativo che prevede il passaggio esternamente alle mura lato viale Petrarca. Si tratta del primo passo nella direzione della complessiva riorganizzazione annunciata.