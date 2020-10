Oltrarno, 4 locali multati: orario di chiusura non rispettato

Firenze, emergenza Covid: il resoconto dei controlli della Polizia Municipale nel fine settimana

Fine settimana di controlli della Polizia Municipale dedicati al rispetto delle ordinanze e delle normative nazionali in materia di emergenza sanitaria Covid-19.

In particolare nelle notti di venerdì, sabato e domenica sono stati impegnati una cinquantina tra agenti e ufficiali. Sono stati effettuati 246 controlli per il possesso e l’utilizzo delle mascherine (due sanzioni); 44 accertamenti sulle attività di somministrazione in Oltrarno (4 sanzioni per mancato rispetto dell’orario di chiusura e della normativa del DPCM) e 40 i controlli su quelle nell’Area Unesco (una sanzione per violazione dell’orario di chiusura e una per la vendita di alcolici). Tutti gli agenti in servizio sul territorio effettuano comunque anche accertamenti mirati al rispetto delle normative nazionali e locali.