Zona Galluzzo, oggi mascherine solo in via delle Cinque vie

La Misericordia segue la lista fornita dalla Protezione civile comunale. Non è possibile prevedere dove avverrà la consegna nei prossimi giorni. Appello per le donazioni

"Le consegne delle mascherine oggi avverranno solo in via delle Cinque vie. Le liste degli indirizzi di consegna giornaliere vengono fornite giornalmente dalla Protezione Civile del Comune, non è possibile prevedere quando verranno consegnate nelle altre zone/vie del quartiere".

Questa la comunicazione della Misericordia del Galluzzo, che ieri ha lanciato un appello:

Supportaci con una donazione! Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto da casa in questo momento difficile.