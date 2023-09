Oggi il corteo per il territorio e la salute

Firenze, 30 settembre 2023- Oggi pomeriggio la manifestazione al limite del confine comunale. Al corteo hanno sfilato per le vie di Quaracchi, Brozzi e Piagge anche i sindaci di Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano e Sesto Fiorentino insieme ai cittadini di Firenze, per dire di ‘no’ allo sviluppo dell’Aeroporto Vespucci.

“E noi che pensavamo che il cruccio principale di un sindaco fosse quello di riuscire ad interpretare le istanze dei propri cittadini, non di quelli di altre città! Ma la risposta più bella è arrivata dai cittadini di Quaracchi che hanno accolto i sindaci forestieri riempiendo il rione di cartelli a sostegno della nuova pista di Peretola e di bandiere tricolori che - a confronto con quelle rosse - sono sempre più belle.

Al sindaco di Sesto, Campi, Calenzano e Carmignano - ma anche a tutti coloro che da decenni stanno incancrenendo il progetto di sviluppo dello scalo fiorentino - i cittadini di Quaracchi hanno spiegato una volta per tutte che il quartiere più popoloso di Firenze non ne può più dell’inquinamento prodotto da un aeroporto indegno di tale nome e di una città come Firenze.

Ma in tutto questo dove è Nardella? Perché non è con gli abitanti di Quaracchi, Brozzi e le Piagge? Ah, è troppo impegnato a rimediare alla figuraccia del dibattito pubblico con gli eco-vandali di Ultima Generazione” dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano Francesco Torselli.

"Proviamo profonda tristezza per chi governa Palazzo Vecchio, perché anche nel recente passato si limita a parlare di qualche controllo in più, dilatato nel tempo. Invece sono anni e anni che ogni nostra proposta di tutela immediata della popolazione sorvolata viene bocciata -dichiarano Antonella Bundu e Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune- Si è alimentata a lungo una falsa e strumentale contrapposizione tra lavoro e ambiente. Non è così. Un impiego dignitoso, ben retribuito, non esternalizzato, è assolutamente compatibile con progetti di sviluppo adeguati al 2023.

Per noi l'unica politica per cui vale la pena impegnarsi è quella capace di tenere insieme lo sviluppo del parco della piana, quello del polo universitario dell'Università degli Studi di Firenze, con il rilancio di una mobilità costruita sulla centralità di chi ha più bisogno di mezzi e servizi pubblici.

A guadagnarne sarà la salute di chi oggi vede compromesso il diritto al riposo e il pianeta. Dalle piazze in cui si ricorda al sistema istituzionale il costo ambientale dell'attuale modello di sviluppo, più volte si è denunciato l'impatto del traffico aereo, il cui sviluppo è previsto in maniera significativa anche per continuare ad avere un'economia fragile e troppo dipendente dai flussi turistici.

Ricordiamo la bella e riuscita manifestazione del 2019. È davvero un peccato che a fine consiliatura, nonostante le apparenti voci di novità, il centrosinistra fiorentino non dia segnali di cambiamento su questo tema. Ma non vogliamo avere pregiudizi. Per questo chiederemo un giudizio sulla manifestazione lunedì in aula, con una domanda di attualità".