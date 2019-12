Oggi Fiorentina-Cittadella: tocca a Pedro?

Ph Alessandro Zani

Le ultime voci danno l'attaccante brasiliano probabile titolare in Coppa Italia

Mancano poco più di sei ore alla sfida Fiorentina-Cittadella, valida per la Coppa Italia e Montella ha praticamente fatto le sue scelte. Le ultime indiscrezioni danno l'attaccante brasiliano Pedro in pole position per una maglia da titolare contro i veneti di Venturato, generosa e ostica squadra di serie B.

Chiesa non è stato neanche convocato, Ribery e Boateng sono out per infortunio al pari di capitan Pezzella. Se Pedro non gioca neanche oggi, le domande che si pongono tanti tifosi viola avrebbero un fondamento: quale problema ha esattamente un giocatore che è costato fior di milioni?