Oggi a Firenze la presidente del Senato Alberti Casellati

Al convegno nel Salone di Cinquecento, oltre alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati sono intervenuti Dario Nardella, sindaco di Firenze; Luca Milani, presidente del Consiglio comunale fiorentino; Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana; Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia; Andrea Simoncini, professore ordinario di Diritto costituzionale Università di Firenze e Francesca Brogi, coordinatrice Anci Giovani Toscana.

“Mi rivolgo alla presidente Casellati per rinnovare un appello: dateci fiducia, fidatevi dei sindaci. Abbiamo bisogno che i nostri tempi siano effettivi, soprattutto di fronte agli investimenti che arriveranno con il Pnrr: perchè se i tempi sono quelli prospettati, non riusciremo a realizzare tutto”. Sono le parole del presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni, che stamani è intervenuto al convegno in Palazzo Vecchio a Firenze “Il Parlamento italiano da Firenze a Roma. Il Ruolo delle Assemblee elettive nella Società che cambia”, aperto dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

“Nell’arco di un mandato, a stento riusciamo a progettare forse una scuola o una piazza: un processo burocratico così ‘bizantino’ non è sinonimo di garanzia, in primis per i cittadini - ha proseguito Biffoni - Darci fiducia significa modificare un iter procedurale e burocratico che ingessa i nostri Comuni, che penalizza il lavoro dei sindaci, dalle grandi città ai piccoli centri”. Biffoni ha anche sottolineato l'importanza delle istituzioni durante la pandemia: “Hanno svolto un grande è stato il ruolo di collante, di fronte al periodo di paura e indeterminatezza che hanno affrontato i nostri cittadini”.

“L'Italia ha bisogno della passione e delle energie dei giovani - ha detto Francesca Brogi - Per questo come Anci Giovani abbiamo presentato un percorso di formazione per gli under 40 per promuovere una generazione che sappia unire la competenza alla passione”.

“Abbiamo accolto favorevolmente – spiega il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – la proposta fatta dal Gruppo Scrittori Firenze che, in occasione del convegno “Il Parlamento Italiano da Firenze a Roma. Il ruolo delle Assemblee elettive nella società che cambia”, che ha consegnato una copia dell’antologia “Accadeva in Firenze Capitale. Racconti storici dal 1865 al 1871” alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Si tratta di un volume di 14 racconti in forma letteraria, a cura di Cristina Gatti e Sergio Calamandrei, realizzata da scrittori, storici ed esperti dell’associazione”.