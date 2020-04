Obbligo di indossare la mascherina ma solo in presenza di altre persone

La disposizione scatta da oggi a Firenze. Chi esce di casa deve averla con sé ed usarla quando serve. Esclusi i bambini fino a 6 anni e chi per motivi di salute non le tollera. In supermercati e farmacie distribuzione gratuita dei dispositivi della Regione

Da oggi a Firenze è obbligatorio indossare la mascherina in presenza di altre persone: lo prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella in attuazione a quella regionale del 6 aprile scorso.

“Chi uscirà di casa dovrà portare con sè la mascherina - ha detto il sindaco Nardella - e indossarla in presenza di altre persone per evitare i rischi di contagio. Inoltre, vorrei ricordare che è importante mantenere il distanziamento sociale imposto dalle norme nazionali e regionali”.

In particolare l'ordinanza del sindaco richiama le disposizioni regionali sull'"utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici o aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale".

Precisando, inoltre, che queste "non si applicano ai bambini fino a 6 anni ed alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da medico di medicina generale o pediatra di libera scelta".

A proposito delle protezioni il sindaco fa un appello ai fiorentini: “Non abbandonate mascherine e guanti per strada. Firenze non si merita questa inciviltà. Prego tutti di gettare le protezioni usate nei cestini”.

"Ricordo che la mascherina non è un lasciapassare per uscire - ha detto la vicesindaca Cristina Giachi -, e che chi per qualche ragione o disguido non l’avesse ancora ricevuta può segnalarlo alla Protezione civile del Comune di Firenze. Il Comune comunque continuerà a distribuire le mascherine porta porta ai cittadini ultrasessantacinquenni. Dietro richiesta potrà continuare a ricevere le mascherine a casa anche chi versa in una condizione di fragilità per motivi di salute o di difficoltà".

L’ordinanza del sindaco prevede, infine, che da oggi tutti gli esercizi commerciali aperti, tenuti a osservare le misure di prevenzione igienico-sanitarie disposte dall’ordinanza regionale del 18 aprile scorso, devono affiggere la locandina esplicativa (allegata al comunicato), in tutti gli spazi chiusi o aperti in cui accede il pubblico.

Intanto sempre da oggi ha preso il via la distribuzione gratuita di mascherine per tutti i cittadini presso 1150 farmacie e 230 supermercati della Toscana. Le mascherine in distribuzione sono quelle in tessuto non tessuto, prodotte in Toscana grazie al neonato “distretto delle protezioni” capace di garantire una produzione da 1 milione di pezzi ogni giorno, e quelle chirurgiche standard acquistate da Estar nelle ultime settimane, 500 mila al giorno. A regime, la disponibilità quotidiana sarà di 1,5 milioni di mascherine.

Dopo una prima fornitura di oltre 8 milioni di mascherine avvenuta con la collaborazione dei Comuni, la Regione Toscana ha elaborato un ulteriore processo di distribuzione. Sono stati chiusi due accordi. Il primo con Federfarma Toscana e Cispel Toscana. Il secondo con le aziende della Grande distribuzione organizzata: Coop Il Tirreno, Coop Firenze, Federdistribuzione, Conad, Esselunga, Lidl e Carrefour. Entrambi gli accordi sono validi per 30 giorni e prevedono la possibilità di proroga.