Obbadi VS Moreno, il titolo d'Europa si svolgerà in Italia

Finalmente la situazione si è sbloccata, data e sede del match saranno presto comunicati

Dopo mesi di rinvii da parte del team di Moreno, la Opi since 82, che gestisce la carriera di Obbadi, ha risolto la situazione e portato il match in Italia. La notizia è apparsa sulla pagina Facebook della società milanese, dove si specifica che a breve saranno resi noti anche la data e la sede del match.

Felicissimo della notizia Moha, che non combatte dal Dicembre 2019, e che raggiunto al telefono da noi di Nove da Firenze ha commentato così: "Sono pronto, non vedevo l’ora di tornare a combattere, ringrazio la Opi since 82 che è riuscita a prendere in mano la situazione, gli spagnoli non si sono dimostrati professionali. Io e la mia squadra siamo preparati per vincere l’Europeo e riportarlo a Firenze. Non sono mai stato così in forma, è il mio momento e dimostrerò di essere all’altezza. Con il passare del tempo mi sento un pugile, non solo livello europeo, ma addirittura di livello mondiale”.