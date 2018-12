Nuovo mercato coperto dell'Antiquariato: nel logo spunta la pulce

Cantieri dalla prima settimana di gennaio per 120 giorni

A gennaio iniziano i lavori per la realizzazione del nuovo mercato coperto dell’antiquariato in piazza Annigoni.

Gli interventi andranno avanti per 120 giorni e nella prima fase riguarderanno lo spostamento dei gazebo degli operatori del mercato delle Pulci ai lati della piazza, dove rimarranno fino al termine dei lavori. In questa fase saranno attivi 20 operatori, mentre gli altri sei hanno scelto di sospendere la concessione.



Il mercato di piazza Annigoni avrà un nuovo logo realizzato con il liceo artistico di Porta Romana nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro partito lo scorso anno: obiettivo del progetto quello di realizzare i loghi dei mercati fiorentini, anche per contribuire alla loro riqualificazione. “Questa mattina – ha annunciato l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re – si è conclusa la prima fase del progetto con la scelta del logo vincitore per il mercato delle Pulci: è stato realizzato da Caterina Somigli, studentessa fiorentina del secondo anno del corso di perfezionamento in Grafica pubblicitaria e fotografia, ed è stato scelto insieme agli operatori del mercato e allo studio Breschi che ha realizzato il progetto delle nuove strutture. Un logo – ha spiegato l’assessore – che ha vinto per la sua freschezza, ben rappresentata dalla pulce che scappa sul puntino della “i”, quasi a richiamare la leggerezza degli oggetti protagonisti del mercato delle pulci”. Alla vincitrice è stata consegnata una pergamena della Città di Firenze per l’ideazione e la realizzazione grafica del nuovo logo del mercato delle pulci.

Il progetto del nuovo mercato, approvato il 13 giugno scorso dalla giunta di Palazzo Vecchio, prevede la realizzazione di 27 box (più uno per servizi igienici) per un importo complessivo di un milione di euro. Le strutture saranno disposte su due file di 14 elementi, con lo spazio centrale parzialmente coperto da una struttura leggera in acciaio e policarbonato in modo da configurare una vera ‘strada coperta dell’antiquariato’. I box occuperanno solo il 50% della superficie di piazza Annigoni, lasciando libera la parte davanti al futuro ingresso della facoltà di Architettura anche per eventi, mostre e manifestazioni. Per garantire la sicurezza nelle ore notturne sono previsti cancelli di chiusura della strada coperta.

“Un progetto funzionale che dà vita a un vero e proprio mercato coperto dedicato all’antiquariato – ha detto l’assessore Del Re – Un investimento da un milione di euro per dare una ‘casa’ moderna e accogliente al mercato delle pulci nel quadro di una complessiva riqualificazione della zona e delle sue aree mercatali”.