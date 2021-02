Nuovo megastore a Calenzano

Risparmio Casa apre domani il 12° punto vendita nella regione

Roma, 24 febbraio 2021– Risparmio Casa, la catena italiana con 114 store dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona inaugura il 25 febbraio un nuovo punto vendita a Calenzano, in provincia di Firenze, il 12° nella regione. Un’iniziativa importante per il territorio, che vede sorgere ben 4.000 mq di superficie commerciale in Via Caduti di Nassiria 1,con un organico di 40 risorse.

“Siamo certi che il nuovo Megastore di Calenzano saprà dare alla nostra clientela qualità e grande risparmio, valori alla base della nostra offerta. La Toscana, inoltre, si conferma un territorio strategico dove continueremo ad investire nel 2021, prevedendo infatti l’apertura di punti vendita anche a Firenze, Cecina e Ponsacco, con l’obiettivo di cercare di rispondere al meglio alle esigenze in continua evoluzione dei nostri consumatori – fanno sapere da Risparmio Casa – Proseguiremo l’impegno in prima linea nel comparto del drug retail che, oltre ad una presenza massiccia di servizi off-line, vedrà un’attenzione importante anche sul fronte del digitale.”

Il nuovo punto vendita di Risparmio Casa a Calenzano, il primo della roadmap Toscana 2021 che prevedrà prossimamente aperture anche a Firenze (quartiere Novoli), Cecina (LI) e Ponsacco (PI), sarà attivo per offrire alta qualità e grande risparmio con un vasto assortimento di oltre 36.000 referenze: prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Non solo importanti brand dell’industria di marca, ma anche una grande proposta di marchi di private label, il tutto all’insegna dell’alta qualità dei prodotti e del grande risparmio con prezzi bassi, sempre, tutti i giorni.