Nuovo Direttore per il Centro Commerciale I Gigli

Il Centro di Campi Bisenzio

Antonino D’Agostino, 37 anni, è il nuovo direttore del Centro Commerciale I GIGLI arrivato ai Gigli nel 2013 ha già rivestito il ruolo di vicedirettore occupandosi, tra l’altro, della gestione diretta di tutti i servizi, inclusi gli eventi, all’interno del Centro Commerciale gestito da Savills Larry Smith srl. Nato a Catania, si è laureato in economia e commercio, corso di laurea specialistica in direzione aziendale e ha poi conseguito un master in Management Distributivo.“Il nuovo incarico - dice il direttore D’Agostino - è per me un motivo di orgoglio e una sfida professionale. In questi 5 anni di mia presenza ai Gigli ho imparato a conoscere le caratteristiche e le potenzialità del Centro, avendo avuto la fortuna e l’opportunità di collaborare con professionisti del settore che hanno contribuito a fare dei Gigli il Centro Commerciale più visitato d’Italia. Ringrazio quindi tutti i miei predecessori e faccio un in bocca al lupo al team che mi accompagnerà da oggi in poi”.