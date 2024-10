Nuovi scuolabus ecologici a Firenze

Alla flotta comunale di Firenze si sono aggiunti quatto nuovi scuolabus 'ecologici'. Possono trasportare fino a 30 alunni ciascuno (oltre a due adulti) e sono dotati dei più moderni sistemi di sicurezza. L'acquisto è stato possibile grazie ad progetto presentato dalla direzione patrimonio nel 2021, finanziato dal ministero dell'ambiente. Il progetto prevede anche l'avvio di un sistema di monitoraggio, tramite app, delle presenze a bordo dei bus e dell'itinerario in tempo reale dello scuolabus, e l'installazione di due postazioni di ricarica nell'autoparco.

La società aggiudicatrice della fornitura degli scuolabus, Truck Italia spa, ha consegnato i mezzi rispettando i tempi previsti e a breve i pulmini verranno utilizzati per il trasporto scolastico."Il servizio di scuolabus è sempre più green - ha sottolineato la sindaca Sara Funaro - proseguiamo nel progetto di rinnovamento degli scuolabus, i nuovi quattro mezzi andranno a sostituirne altrettanti vecchi e inquinanti. Firenze città amica delle bambini e dei bambini si costruisce anche così”."Grazie ai tecnici del nostro autoparco e alle competenze degli esperti di Truck Italia – ha commentato l’assessore al patrimonio Dario Danti - il Comune di Firenze è stato il primo della Toscana a progettare la mobilità scolastica con veicoli elettrici e questo è sicuramente lungimirante.

Il rinnovamento del parco macchine per il trasporto scolastico è un importante miglioramento di un servizio essenziale per i nostri cittadini più giovani. Si tratta di mezzi rispondenti alle ultime normative, che rispondono bene alle esigenze di un servizio in crescita e che ha l’obiettivo di crescere ulteriormente".