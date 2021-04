Nuovi casi Covid: 1.239, il tasso è 14%

Oggi venerdì 16 aprile i nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 1.239 su 24.749 test di cui 13.852 tamponi molecolari e 10.897 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,01% (14,0% sulle prime diagnosi).

Lo anticipa il presidente della regione Eugenio Giani che aggiunge: "Sono aperte le prenotazioni per le persone di più di 80 anni che non hanno ancora ricevuto l’appuntamento dal proprio medico. Sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it o chiamando il numero verde 800 11 77 44.

Oggi la Cabina di regia nazionale Covid decide sul Colore della prossima settimana.

Il consigliere regionale Gianni Anselmi esprime soddisfazione: "Finalmente si ragiona su protocolli di sicurezza e linee guida per far tornare al lavoro le persone nei ristoranti e nei bar, nelle palestre e nei teatri, nelle attività turistiche uscendo dalla logica che finché c’è un contagiato o non saremo tutti vaccinati si tiene chiuso tutto.Solo chi ha fatto politica per non lavorare può pensare che si debbano tener chiusi territori con contagi circoscritti o nulli".