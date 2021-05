Nuovi casi Covid in Toscana: 861 su oltre 26mila test

I nuovi casi registrati in Toscana oggi giovedì 6 maggio sono 861 su 26.136 test di cui 14.909 tamponi molecolari e 11.227 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,29% (9,2% sulle prime diagnosi).

Lo anticipa il presidente toscano Eugenio Giani.

Intanto FlexiBowl®, la soluzione robotica prodotta dalla aretina ARS S.r.l., è stata scelta dalla filiera di produzione di tamponi e test rapidi negli Stati Uniti, nella quale è utilizzata per alimentare gli impianti automatici impiegati nella lotta alla pandemia. FlexiBowl®, questa volta, verrà adottato dalle imprese americane che si sono aggiudicate il sì del U.S. Department of Defense e Department of Health and Human Services. 665 milioni è il numero di tamponi e test rapidi che verranno prodotti nei prossimi 12 mesi con FlexiBowl®. Un numero impressionante, che diventa realtà grazie alla alta produttività per cui la soluzione di ARS si distingue tra i sistemi industriali del comparto.