Nuovamente sospesa la circolazione ferroviaria tra Firenze ed Empoli

Firenze, 4 gennaio- Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha programmato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Firenze ed Empoli nei giorni 4 e 5 gennaio 2024. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lavori di manutenzione da parte del gestore della strada al viadotto sul fiume Arno in località San Donnino.

"I pendolari che oggi hanno viaggiato sulla linea ferroviaria Pisa-Firenze sono arrivati nel capoluogo toscano con due ore e mezzo di ritardo. Sui portali istituzionali della Regione, Toscana Notizie e In Toscana, non c'era traccia dell'intervento al cavalcavia fra Empoli e Firenze, e quindi i passeggeri come ogni mattina hanno preso il convoglio ai soliti orari, trovando la sorpresa a Empoli. Chiediamo all'assessore regionale competente per quale motivo non siano state date informazioni tempestive alle migliaia di viaggiatori che ogni giorno percorrono quella tratta". È quanto chiede, in un'interrogazione, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Diversi passeggeri - spiega Stella - ci hanno segnalato di essere partiti da Pisa alle 8:32 con il treno regionale veloce che arriva a Firenze Santa Maria Novella alle 9:33. Stamattina, questo treno è arrivato solo fino alla stazione di Empoli, partendo da Pisa con un ritardo di oltre 30 minuti, dopo le 9:00. I passeggeri sono arrivati a Empoli intorno alle 9:30. Qui, hanno preso un treno per Castelfiorentino, dove sono arrivati alle 10:00. A Castelfiorentino i pendolari hanno trovato un pullman per Firenze che, partito alle 10:12, è arrivato nella zona della Fortezza da Basso intorno alle 12:00. Due ore e mezzo di ritardo. I viaggiatori in arrivo dalla Lunigiana sono partiti da Aulla con il treno delle 6:55, e invece delle consuete due ore e mezza, sono arrivati a Firenze dopo 5 ore. Esigiamo una spiegazione".