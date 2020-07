Nuova terrazza ai Gigli, cambia l'orario dell'inaugurazione

Avverrà domani mercoledì 22 luglio alle ore 17,30 e non alle 18, e sarà preceduta dalla commemorazione dell'architetto Natalini recentemente scomparso

Deciso l'anticipo per l’inaugurazione della Terrazza di Corte dell’Oste, al Centro Commerciale I GIGLI: avverrà domani mercoledì 22 luglio alle 17,30 e non alle ore 18. Con l’inaugurazione della Terrazza di Corte dell’Oste parte la stagione delle grandi inaugurazioni de I GIGLI, con tante novità per i visitatori che saranno svelate nel corso della cerimonia.

L’inaugurazione si terràfino a tarda sera con un’ampia degustazione gratuita di prelibatezze per tutti i clienti, accompagnata da ritmi musicali swing, e sarà preceduta da una commemorazione in ricordo dell’architetto Adolfo Natalini, recentemente scomparso, di cui questa terrazza rappresenta la Sua ultima opera.